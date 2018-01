Delmenhorst Das Wirtschaftsmagazin „Focus-Money“ untersucht in regelmäßigen Abständen die kreisfreien Städte und Landkreise in Deutschland unter anderem auf ihre Arbeitslosenquote, die Bruttowertschöpfung, das Einkommen pro Kopf, die Bevölkerungsentwicklung und auf die Investitionen im verarbeitenden Gewerbe. Jetzt liegt ein neues Ranking vor, bei dem Delmenhorst von 381 Kreisen und kreisfreien Städten auf den wenig schmeichelhaften Rang 329 vor Halle a. d. Saale und nach dem Kreis Goslar kommt. Welche Kenndaten unter anderem dazu geführt haben:

Zum einen die hohe Arbeitslosenquote (bezogen auf alle Erwerbspersonen), die im Mittel von 2012 bis 2016 bei 10,7 Prozent lag und Delmenhorst in dieser Kategorie einen Platz auf Rang 366 beschert. Auch beim verfügbaren Einkommen privater Haushalte schneidet Delmenhorst mit 18 159 Euro je Einwohner im Mittel der Jahre 2011 bis 2015 nicht besonders gut ab und landet auf Rang 351. Bundesweites Schlusslicht ist in dieser Kategorie die Stadt Gelsenkirchen mit 15 754 Euro je Einwohner.

Weit unten steht Delmenhorst bei der jährlichen Bruttowertschöpfung je erwerbstätigem Einwohner. Sie wird im Mittel mit 41 827 Euro angegeben, was gerade einmal für Rang 372 reicht und Delmenhorst einen Platz unter den zehn deutschlandweit Wertschöpfungs-ärmsten Kommunen einbringt.

Nicht viel besser sieht es bei den Investitionen im verarbeitenden Gewerbe je Beschäftigtem aus. Von 2011 bis 2015 wurden von den Delmenhorster Unternehmen im Mittel 5808 Euro investiert, das macht Rang 262.

Richtig Punkte sammeln kann die Stadt indes beim Bevölkerungswachstum. Weil die Einwohnerzahl in der Stadt von 73 364 in 2011 auf 77 161 in 2016 stieg, behauptet sich Delmenhorst hier auf Rang 8 aller 381 untersuchten Kreise und kreisfreien Städte. Die Stadt Oldenburg kommt beim Wachstum auf Platz 10.