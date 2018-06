Delmenhorst Ein multikulturelles Sportereignis in multikultureller Atmosphäre erleben – dies ermöglicht nun das Nachbarschaftsbüro Wollepark in Kooperation mit dem Familienzentrum Wolle und der St.-Stephanus-Gemeinde Delmenhorst: Am 14. Juni wird ab 17 Uhr im Nachbarschaftsbüro in der Westfalenstraße 6 in Delmenhorst das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft zwischen Russland und Saudi-Arabien auf einer großen Leinwand gezeigt. Am 27. Juni um 16 wird das Spiel zwischen Deutschland und Südkorea übertragen.

„Die Idee kam uns spontan. Wir wollten das mal ausprobieren und hoffen, dass viele Menschen aus Delmenhorst kommen und viele Nationen vertreten sind. Es sind alle herzlich willkommen“, so Angelika Wiesner (Diakonie) vom Nachbarschaftsbüro Wollepark. Man erhoffe sich, dass dadurch mal etwas mehr passiere im Stadtteil.

Nele Schomakers von der St.-Stephanus-Gemeinde fügt hinzu, dass sie sich sehr über Angelika Wiesners Anfrage zur Kooperation beim Public Viewing gefreut habe: „Es ist total spannend. Wir können hier multikulturelle Begegnungen schaffen.“ Das Eröffnungsspiel wurde nicht zufällig ausgewählt „Wir haben so viele Nationalitäten hier vor Ort und uns überlegt, wo die Interessenlagen im Wollepark sind.“ Das Spiel Russland gegen Saudi-Arabien schien da eine gute Wahl.

Wenn das Public Viewing gut ankommt, sollen weitere Spiele übertragen werden. „Wir sind flexibel mit unseren Spielen. Gerade weil wir diese Vielfalt hier haben, müssen wir erst mal sehen, wie es angenommen wird“, zeigt sich Wiesner ganz offen.

Gerade aufgrund der kulturellen Vielfalt biete sich der Wollepark für Public Viewing an, findet Anke Wolf (Awo) vom Familienzentrum Wolle. Auch, dass das Angebot kostenlos sowie Würstchen und alkoholfreie Getränke zu günstigen Preisen angeboten würden, sei gerade für viele, die in dem Stadtteil wohnen, von Vorteil: „Das eröffnet Menschen die Teilhabe am soziokulturellen Leben“, so Wolf. Apropos alkoholfrei: Beim Public Viewing im Wollepark herrscht Alkoholverbot.