Wochenmarkt wird vorverlegt

Delmenhorst Der Wochenmarkt vor dem Delmenhorster Rathaus wird vom kommenden Samstag um einen Tag, auf Freitag, 30. April, vorverlegt. Grund für die Verschiebung ist der Tag der Arbeit als Feiertag am 1. Mai, der in diesem Jahr auf den Samstag fällt. Die Marktbeschicker bieten daher ihre Waren einen Tag früher als gewohnt in der üblichen Zeit von 7.30 bis 13 Uhr auf dem Rathausplatz an. Parallel zum Wochenmarkt im Stadtzentrum findet am 30. April wie gewohnt von 7.30 bis 12.30 Uhr, der freitägliche Wochenmarkt in Düsternort statt.