Wohngebiet: Hängepartie um Verkehrsberuhigung

Delmenhorst „Wann fällt im Stadtrat endlich eine Entscheidung zur Verkehrsberuhigung im Zeppelinweg und in der Yorckstraße?“ Wenn mal wieder ein Auto mit einer Geschwindigkeit von über 50 an seinem Garten vorbeisaust, muss Christoph Matysiak an diese Frage denken. Seitdem er vor gut zweieinhalb Jahren in den Stadtsüden von Delmenhorst gezogen ist, setzt er sich für eine Verkehrsberuhigung in dem Wohngebiet ein.

Denn die schnurgeraden Straßen lüden zum Rasen ein, im Tempolimit 30 sähen viele nur einen gut gemeinten Ratschlag. „Besonders schlimm ist es nachts. Als die Diskotheken in Bremen noch offen hatten, sind hier regelmäßig Autos mit über 100 lang gefahren“, berichtet Matysiak.

Im Verkehrsausschuss hatte sich deshalb bereits eine politische Mehrheit für verkehrsberuhigende Maßnahmen ausgesprochen, der entsprechende Antrag kam von den SPD-Politikern Detlef Roß und Deniz Kurku. Vor der Abstimmung verschwand der Punkt dann aber im März von der Tagesordnung des Stadtrats. „Klärungsbedarf“ hieß es damals aus der Stadtverwaltung. Seitdem sind zwei weitere Ratssitzungen ohne Entscheidung ins Land gegangen.

„Der Oberbürgermeister hat mir versprochen, dass wir inhaltlich ganz nah beieinander sind“, sagt Ratsherr Roß. Er drängt darauf, dass der Stadtrat am 21. Juli eine Entscheidung fällt. Durch die Sommerpause ist dies die letzte Ratssitzung vor den Kommunalwahlen im September.

Die politische Hängepartie strahlt inzwischen auch auf das Rennen um die Nachfolge von Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) aus. Am Montag besuchten die beiden OB-Kandidaten Funda Gür (SPD) und Andreas Nuß (parteilos) gemeinsam mit Detlef Roß Christoph Matysiak.

„Lärmbelästigungen durch den Verkehr sind alles andere als trivial. Gerade beim Homeschooling der vergangenen Monate kann das eine große Belastung sein“, sagte Gür. Nuß schlug vor, den Zeppelinweg zu einer Anliegerstraße zu machen, um den durchfließenden Verkehr über die Adelheider Straße zu leiten.