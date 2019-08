Delmenhorst Wenige große statt viele kleine Wohnungsbauten sollen laut dem neuen Plan an der Delmodstraße im Stadtteil Deichhorst entstehen. Nachdem das ehemalige Modehaus Delmod im vergangenen Sommer abgerissen wurde, kaufte die Stadt das 28 000 Quadratmeter große Gelände. Dort sollen neue Wohnungen entstehen. Im Juni 2018 stellte die Stadt einen ersten Bebauungsentwurf vor. Dieser sah Ein- und Mehrfamilienhäuser für das Gelände vor. Dazwischen viel Grün. Vor zwei Wochen tischte das Oldenburger Planungsbüro NWP einen neuen Entwurf für das Areal auf. Dieser sorgt bei Anwohnern für Empörung.

Beim vergangenen Nachbarschaftstreff tauschten sich über 50 Anlieger über den neuen Plan aus und sammelten Problempunkte. „Wir haben drei Kritikpunkte“, fasste Anne Ziegler die Sorgen der anderen zusammen. Oben an steht bei allen die Sorge um die Ausmaße, die die neuen Wohngebäude einnehmen sollen. Besteht die Umgebung fast ausschließlich aus Einfamilienhäusern mit nur zwei Geschossen plus Dachgeschoss, sollen die neuen Gebäude teilweise drei Geschosse plus Dachgeschoss hoch werden. Sie würden damit eine Höhe von 15 Metern erreichen.

35 Meter lange Häuser

Nicht nur die Höhe, auch die potenzielle Länge eines einzelnen Mehrparteienhauses sehen die Anlieger unpassend. Laut Plan könnten die Gebäude direkt an der Delmodstraße bis zu 35 Meter lang werden. „Das ist dann wie eine Wand“, sagte Jörn Schitt dazu. Wer aus der Franz-Schubert-Straße in die Delmodstraße abbiegt, würde zuvor quasi auf eine Wand zulaufen. Darauf freuen sich die Anwohner nicht.

Zweiter Kritikpunkt: „Wo bleiben die Autos?“, fragte Ziegler. Die Parkplatzproblematik und der Verkehr, der durch die Nutzung der neuen Nachbarn hinzukäme, sei eine Sorge. „Wir haben jetzt schon eine enorme Verdichtung. Die Infrastruktur lässt das nicht zu“, sagte Ziegler. Bei Schulzeiten habe man bereits Verkehrsprobleme, insbesondere an der Brauenkamper Straße.

Dem Vorstoß der Anwohner spielt es nicht gerade in die Hände, dass sich westlich neben dem freien Gelände bereits zwei Hochhäuser mit zehn Geschossen befinden. „Bausünden aus den 70ern“, nennt Ziegler sie. Für sie sind diese „Klötze“ kein Argument, „denselben Fehler noch mal zu machen, nur in ein bisschen kleiner“.

Die fünf Anwohner, die sich am Freitag gegenüber der Presse zum Bebauungsentwurf äußerten, sind sich einig: Wenn die Gebäude so entstehen, wie sie im Entwurf angekündigt sind, würde das harmonische Bild der Nachbarschaft zerstört. „Das passt hier überhaupt nicht hin. Wir leben in ensemble-geschützten Häusern, wir dürfen noch nicht mal die Farbe unserer Briefkästen selbst wählen“, spitzte Ziegler zu. Was sie damit sagen will: Während in dem schon bestehenden Wohngebiet genauestens darauf geachtet werde, dass das Gesamtbild der Siedlung harmonisch und eben wie ein „Ensemble“ aussieht, sei es paradox und konträr, diese Harmonie bei den neuen Bauten zu durchbrechen.

Dritter Kritikpunkt der Bürger betrifft den Baumbestand. Der Plan schreibt zwar bereits vor, dass ein Grünzug am südlichen Rand des Gebietes bestehen bleibt, doch die Bewohner befürchten, dass das zu wenig ist. „Wir wünschen uns auch, dass der Plan endlich konkreter wird“, sagte Ziegler. Noch sei es ein Entwurf, der in Fußnoten über andere Varianten informiere. So seien Häuser mit 35 Metern Länge und 15 Metern Höhe noch nicht beschlossen. Sie seien aber möglich.

Plan noch einsehbar

„Jeder von uns wird heute ein Schreiben bei der Stadt einreichen, in dem wir die Probleme schildern“, sagte Ziegler am Freitag. Noch bis zum 19. August liegen die Entwürfe bei der Stadt zur Einsicht für Bürger aus und können kommentiert werden. Beim Fachdienst Stadtplanung, Stadthaus, Am Stadtwall 1, ist der Entwurf noch von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr einzusehen.