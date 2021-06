Workshop zu Neustart im Beruf

Delmenhorst Einen Workshop für Frauen zum Thema „Berufliche Neuorientierung?“ bietet die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft (KOS) mit der VHS Delmenhorst sowie der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Delmenhorst am Mittwoch, 23. Juni, von 8.30 bis 12 Uhr an. Referentin ist Jana Jeske aus Syke. Eins der Themen: „Wie kann man einen Anfang finden und neue Wege erarbeiten?“ Der Workshop beinhaltet eine nachhaltige Motivationsanalyse gepaart mit vielen Tipps und ersten Schritten, um aktiv zu werden in der beruflichen Neuorientierung.

Interessentinnen können sich bis zum 16. Juni bei der VHS unter Telefon 0 42 21/98 18 00 anmelden. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Das Seminar wird der aktuellen Situation angepasst und findet online statt.