Delmenhorst Was bewegt die Delmenhorster? Dem wollen die Veranstalter der dritten Gesundheitskonferenz auf den Grund gehen. Denn die Bewohner der Stadt sind dazu aufgerufen, Themenvorschläge für die Konferenz beizutragen. Obwohl ein vorläufiges Programm für die Konferenz am Freitag, 22. November, schon steht, wird der endgültige Ablauf erst nach Eingang der Vorschläge aus der Bevölkerung bekanntgegeben. Die Veranstaltung wird von den Gesundheitsregionen Delmenhorst und Landkreis Oldenburg sowie dem Kommunalen Präventionsrat Delmenhorst organisiert.

Die Gesundheitskonferenz steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wege zum Glück“. Ruth Steffens, Geschäftsführerin des Kommunalen Präventionsrates, hält das Thema für einen positiven Aufhänger. „Das Thema Glück spricht viele Leute an, die die Nase voll haben von Hass und Respektlosigkeit“, sagt sie.

Dabei sollen auch die Zusammenhänge zwischen Glück und Gesundheit herausgestellt werden. Denn: „Beim Thema Gesundheit denken die Leute immer nur an ihre Hüfte und ihr Magengeschwür“, erklärt Hans Böhmann, Koordinator der Gesundheitsregion Delmenhorst. Somit werde Gesundheit oft über Krankheiten definiert. Dass Gesundheit jedoch etwas Positives sei, solle an dem Tag vermittelt werden.

Somit werden Vorträge und Workshops zu Themen wie „Glück in der Schule, „Yoga zum Sound der Stadt“ sowie „Digitales Aufwachsen und Ernährung“ angeboten. Auch Glücksspielsucht soll thematisiert werden.

Doch wenn mehrere Teilnehmer zum Beispiel an Glückspillen interessiert sind, werden die Veranstalter versuchen, das Thema aufzunehmen, erklärt Böhmann. „Es ist ein dynamisches Programm.“• • Die Gesundheitskonferenz findet am 22. November von 11.30 bis 18.30 Uhr in der Markthalle statt. Die Workshops am Nachmittag werden an verschiedenen Orten in der Innenstadt abgehalten. Vorschläge werden unter Telefon 0 42 21/9 01 38 33 und per E-Mail unter info@d-i-g.de bis Mittwoch, 6. November, entgegengenommen. Rund 200 Interessenten können können an der Konferenz teilnehmen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.