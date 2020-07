Zahlreiche Aktionen für Kinder

Delmenhorst Auf folgende kostenlose Ferienaktionen am heutigen Donnerstag, 30. Juli, weist die Stadt Delmenhorst hin: Brot und Brötchen können Kinder von sechs bis zehn Jahren ab 9 Uhr im „Freiraum Unverpackt“, Lange Str. 126, backen. Die Selbstverteidigungstechnik „Wendo“ lernen Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren jeweils ab 9 und 13 Uhr im Familienzentrum Villa, Oldenburger Str. 49. Mit Pflanzenfarbe malen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren bei „Von der Rolle – Eco Print“ ab 10 Uhr in der Städtischen Galerie. Ein kleines Minigolf-Turnier wird auf der Minigolf-Anlage in der Graft veranstaltet. Kinder zwischen sechs und acht Jahren spielen ab 12 Uhr, Kinder zwischen neun und zwölf Jahren spielen ab 14 Uhr. Selbst Schleim herstellen können Kinder zwischen sechs und elf Jahren ab 14 Uhr im Jugendhaus Horizont, Elbinger Str. 20. Gemeinsam spielen können Kinder zwischen sechs und elf Jahren bei „Glück im Spiel“ ab 15 Uhr im Spielhaus, Beethovenstraße 12. Es ist eine vorherige Anmeldung notwendig.