Delmenhorst Ausgestattet mit vielen Fragen und einer Kamera haben Manfred Dührkop, der ehemalige Leiter der Stadtbildstelle, und Paul Glöckner sieben Delmenhorster Persönlichkeiten zur Stadtgeschichte interviewt. Rund sieben Stunden Filmmaterial sind dabei zusammengekommen. Die DVDs haben sie am Donnerstag an Dr. Carsten Jöhnk vom Nordwolle-Museum Delmenhorst übergeben. Das Museum will das Material für die Öffentlichkeit zugänglich machen.

Die Personen aus Politik, Sport und Kultur dienen als Zeitzeugen. Mit den Videos soll ein Stück Geschichte bewahrt werden. Die an das Museum übergebenen DVDs umfassen die Gespräche von jeweils knapp 60 Minuten mit Hannelore Händel, Memmo Behrens, Reinhold Zobel, Jürgen Thölke, Hans Günter Stasch, Franz Matysiak und Vehbe Büyükbayram.

Bereits in den 1980er Jahren führte Glöckner die ersten Interviews mit Delmenhorstern. Gemeinsam führten Dührkop und Glöckner das Projekt ab 2016 fort.

Während Glöckner die Interviews führt, bedient Dührkop die Kamera. Mit dem Filmen ist er schon früh in Berührung gekommen. „Mit 12 Jahren habe ich meinen ersten Filmprojektor bekommen“, sagt er. Als früherer Leiter der Stadtbildstelle Delmenhorst konnte er sein Interesse weiterverfolgen.

Pläne für die nächsten Interviews haben Dührkop und Glöckner bereits geschmiedet. „Im nächsten Jahr will ich noch einige Sportpersönlichkeiten interviewen“, erklärt Glöckner. Doch auch andere Delmenhorster, die nicht allgemein bekannt sind, sollen vor die Kamera. „Es wäre schön, wenn sich Delmenhorster mit einer interessanten Geschichte melden könnten“, sagt Glöckner. Erreichbar ist er unter Telefon 0 44 21/97 49 93.

Auch für das Nordwolle-Museum ist dieses Filmmaterial wertvoll: „Wir gehen davon aus, dass jeder Zeitzeuge ist“, erklärt Jöhnk. Derzeit befinde sich das Museum im Umbruch. In den kommenden Jahren wolle man eine Station gestalten, wo die Filme präsentiert werden.