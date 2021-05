Zeugen gesucht: Autos beschädigt

Delmenhorst Zwei Pkw sind in Delmenhorst beschädigt worden: Zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, wurde nach Angaben der Polizei die rechte Seite eines am Ende der Amundsenstraße abgestellten roten Ford Puma auf einer Länge von circa 140 Zentimetern zerkratzt. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Am Dienstag zwischen 9.45 und 15 Uhr wurde zudem die Fensterscheibe auf der Fahrerseite eines grauen Ford Focus, der auf einem Parkplatz in der Lucas-Cranach-Straße abgestellt war, zerschlagen. Es entstand Sachschaden von etwa 350 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0 42 21/1 55 90 entgegen.