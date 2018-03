Zigarette löst Brand in City-Center aus

Delmenhorst Eine nicht richtig ausgedrückte Zigarette hat am Dienstag den Brand im sechsten Stock des Delmenhorster City-Centers ( die NWZ berichtete) verursacht. Das berichtete die Polizei am Mittwoch nach Abschluss ihrer Ermittlungen. Bei dem Feuer waren zwei Personen leicht verletzt worden. Die Zigarette hatte ein Sofa auf dem Balkon in Brand gesteckt, auch das angrenzende Schlafzimmer wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.