Zigarettenstangen gestohlen

Delmenhorst Zigarettenstangen hat ein unbekannter Täter am Sonntag, gegen 11.12 Uhr, in einem Tankshop in der Syker Straße entwendet. Er betrat den Verkaufsraum und bat die Verkäuferin um zwei Zigarettenstangen, die auf den Tresen gelegt wurden. Danach bat der Mann um weitere Ware. Als die Verkäuferin sich umdrehte, nahm der Täter die Tabakwaren an sich und flüchtete aus der Tankstelle.

Die Verkäuferin beschrieb den Mann so: 40 bis 55 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild, Dreitagebart, Brille, schwarze Jacke, hellgraue Jogginghose mit schwarzen Absätzen an den Oberschenkeln, schwarzer Rucksack, dunkles Fahrrad mit dunklem Korb auf dem Gepäckträger. Der Mann flüchtete in Höhe des Hamburger Wegs in Richtung Stadtmitte. Hinweise: Telefon 04221/15590.