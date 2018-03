Delmenhorst Seit dem Jahr 2001 vergibt der Kommunale Präventionsrat der Stadt Delmenhorst den Zivilcourage-Preis. Mit dem Preis ausgezeichnet werden Bürgerinnen und Bürger, die in Situationen, in denen ein anderer Mensch in Not geraten ist, nach dem Motto „Hinschauen und nicht wegsehen“ eingeschritten sind. Am Dienstagabend wurde der Preis zum 17. Mal verliehen. Sechs Delmenhorsterinnen und Delmenhorster wurden während der Feierstunde im Ratssaal für ihr entschlossenes Handeln mit je 250 Euro, Urkunden und Blumen ausgezeichnet. Sie haben in einem Fall ein Leben gerettet, in einem zweiten einen Geldbörsendiebstahl verhindert und sich in einem dritten um einen hilflosen Menschen gekümmert.

„Sie haben sich zum Handeln entschlossen. Die Gesellschaft kann sich an Ihrem Handeln orientieren“, sagte Markus Scharf zu den Geehrten. Der Chef des Kriminaldienstes der Delmenhorster Polizeiinspektion hielt zur Feierstunde die Ansprache. „Der Zivilcourage-Preis ist ein wichtiger Baustein für unsere Präventionsarbeit und für die Kultur des Hinschauens“, sagte Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz in seinem Grußwort.

Den beschwingten musikalischen Rahmen der Feierstunde lieferte die Gruppe „Sinti Swing Oldenburg“ (Barono und Donny Schwarz, Hardy-Reinhard Röhrs und Karin Christoph) mit Musik im Stil von Django Reinhardt.

Seit 2001 hat der Präventionsrat 57 Menschen öffentlich gewürdigt, weil sie Hilfebedürftigen in einer Notsituation über die zu erwartende Hilfeleistung hinaus beigestanden und aktiv geholfen haben.