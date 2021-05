Zugausfall vom 30. Mai bis 3. Juni

Delmenhorst Aufgrund von Arbeiten der Deutschen Bahn an den Lärmschutzwänden kann eine Spätverbindung der Linie RB 58 der Nordwestbahn vom 30. Mai bis 3. Juni nicht zwischen Delmenhorst und Bremen Hauptbahnhof verkehren. Fahrgäste werden gebeten, auf dem Streckenabschnitt auf die Züge der Regio-S-Bahn-Linie RS 3 auszuweichen. Betroffen ist der Zug mit regulärer Abfahrt in Osnabrück um 21.26 Uhr. Fahrgäste werden gebeten, in Delmenhorst in die RS 3 nach Bremen Hbf umzusteigen. Diese fährt ab Delmenhorst um 23.31 Uhr. Statt des Zugs um 23.22 Uhr ab Bremen Hbf sollten Fahrgäste die RS 3 um 23.15 Uhr nehmen. In Delmenhorst besteht dann Anschluss an die reguläre Zugverbindung Richtung Lohne.

Alle Änderungen gibt es unter anderem im Ersatzfahrplan auf der Homepage der Nordwestbahn.