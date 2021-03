Zukunftstag in digitaler Form

Delmenhorst Die Landtagsabgeordnete Susanne Menge (Bündnis 90/Die Grünen) lädt Delmenhorster Mädchen zur Teilnahme am Zukunftstag der Grünen Fraktion im Niedersächsischen Landtag am Donnerstag, 22. April, ein. Sie sollen online einen Einblick in den Parlamentsbetrieb bekommen und die verschiedenen Berufe und Tätigkeitsfelder im Landtag kennenlernen. Anmelden können sich Schülerinnen der fünften bis neunten Klasse unter www.gltn.de/zukunftstag.