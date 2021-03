Zukunftstag: SPD lädt Schüler ein

Delmenhorst Einblicke in die Arbeit der Landtagsabgeordneten bietet die SPD-Landtagsfraktion am digitalen niedersächsischen Zukunftstag am Donnerstag, 22. April. Zwei Schülerinnen und Schüler von 12 bis 18 Jahren aus Delmenhorst können dabei sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Delmenhorster SPD-Abgeordneten Deniz Kurku. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein PC/Laptop/Smartphone mit Internet-Anschluss. Interessenten können sich bis zum 31. März unter buero@deniz-kurku.de melden.