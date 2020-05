Zulassung weiterhin bei Stadt

Delmenhorst Eine vom FDP-Fraktionsvorsitzenden Murat Kalmis gestellte Anfrage bezüglich der Schließung der Kfz-Zulassungsstelle, der Vergabe der Dienstleistung an einen Drittanbieter und dadurch bedingte höhere Gebühren während der Corona-Pandemie weist Timo Frers, Pressesprecher der Stadt Delmenhorst, zurück. „Nein, die Kfz-Zulassungsstelle ist nicht seit Beginn der Pandemie geschlossen; wie in allen anderen Bereichen der Stadtverwaltung auch wurde der Publikumsverkehr allerdings auf ein absolut notwendiges Maß beschränkt“, so Frers.

Die Zulassungsstelle biete zurzeit zwei Möglichkeiten an, die keinen persönlichen Kontakt erfordern: die Fahrzeugzulassung über das Online-Portal i-Kfz oder per Post. Hinweise dazu gebe es unter www.delmenhorst.de. „Weiterhin steht es dem Bürger frei, einen Kfz-Zulassungsdienst mit der Zulassung seines Fahrzeuges zu beauftragen. Die Kosten für diese Leistung sind bei den Zulassungsdiensten, zum Beispiel dem in Delmenhorst tätigen Zulassungsdienst der Firma Tönnjes, zu erfragen“, teilt Frers mit. Diese Dienste habe es aber bereits vor der Corona-Lage gegeben.

