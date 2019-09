Delmenhorst Eine eher ungewöhnliche Unfallaufnahme hat die Polizei in Delmenhorst erlebt. Am Donnerstagnachmittag war eine 81 Jahre alte Autofahrerin mit einem 48 Jahre alten Pedelec-Fahrer kollidiert. Sie hatte ihn beim Abbiegen von der Bismarckstraße in die Parkstraße übersehen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen.

Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten bei der Seniorin Alkoholgeruch fest. Allerdings misslang der Versuch, einen Atemalkoholtestes durchzuführen. Ob dies am Alkoholpegel lag oder gesundheitlich bedingt war, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht beantworten. Die Delmenhorsterin musste eine Blutprobe abgeben.

Der Schaden am Pedelec und am Auto beträgt etwa 700 Euro. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.