Delmenhorst Samstagnacht sind bei einem Taxi-Unfall in Delmenhorst fünf Menschen verletzt worden. Gegen 23:38 Uhr befuhr ein 18-jähriger Delmenhorster mit einen Auto die Breslauer Straße in südlicher Richtung. In dem Wagen befanden sich drei weitere Insassen. An einer Kreuzung wollte er nach links auf die Elbinger Straße in Richtung Düsternortstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Taxis, das mit einem 73-jährigen Fahrer und fünf Fahrgästen besetzt war.

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen, wobei das Taxi nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Mast prallte. Bei dem Unfall wurden fünf Personen leicht verletzt und in naheliegende Krankenhäuser gebracht.

Verletzt wurden die beiden Fahrer sowie drei 31 bis 35 Jahre alte Taxi-Fahrgäste aus Oldenburg und Edewecht. Bei beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden in Höhe von circa 15.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der zunächst unklaren Anzahl und Schwere der Verletzungen waren sieben Rettungswagen, vier Notarztfahrzeuge und zwei Züge der Feuerwehr Delmenhorst im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Elbinger Straße für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.