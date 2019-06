Delmenhorst Verletzt wurde am Mittwochabend ein 53-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst. Der Mann aus Bremerhaven hatte den Radweg vom Hasporter Damm in Richtung Hasport befahren.

Handy in der Hand

Nach Polizeiangaben konnte er dabei bereits aus einiger Entfernung einen Fahrradfahrer erkennen, der ihm auf der falschen Seite und mit einem Handy in der Hand in Schlangenlinien entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, klingelte der 53-Jährige, der entgegenkommende Radfahrer erschrak und wich aus. Da der 53-Jährige in dieselbe Richtung auswich, kam es zum Zusammenstoß, durch den der 53-Jährige zu Fall kam. Er zog sich Verletzungen an der Schulter zu und musste ins Krankenhaus.

Täter-Beschreibung

Der entgegenkommende Fahrer flüchtete. Er wurde folgendermaßen beschrieben: rund 40 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, kurze dunkle Haare und dunkler Teint, Dreitagebart, dunkle Jacke oder Pullover und dunkle Hose, sprach gebrochenes Deutsch und fuhr ein Rad mit Gepäckträger und Korb. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04221/15590 bei der Polizei in Delmenhorst.