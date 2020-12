Zwei Corona-Tote über Weihnachten

Delmenhorst Das Land Niedersachsen hat am Dienstag für Delmenhorst zwei weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Damit sind in der Stadt bisher 29 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Zudem wurden 18 Neuinfektionen registriert. Die Gesamtzahl liegt nun bei 1708. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 89,0 (Vortag: 78,6). Zudem meldete das Josef-Hospital 21 Corona-Patienten, sieben davon auf der Intensivstation.