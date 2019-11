Zwei Verletzte bei Unfall

Delmenhorst Leichte Verletzungen haben sich zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.35 Uhr auf der Wildeshauser Straße zugezogen. Ein 30-Jähriger aus Delmenhorst war mit seinem Pkw auf der Wildeshauser Straße stadtauswärts unterwegs und beabsichtigte, nach links über die Anschlussstelle Deichhorst auf die Autobahn in Richtung Bremen aufzufahren, teilte die Polizei mit. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 27-Jährigen aus Delmenhorst. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.