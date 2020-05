Zwei Verstöße auf B 75 festgestellt

Delmenhorst Bei einer Kontrolle auf der B 75 haben Polizeibeamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Samstag im Gebiet der Stadt Delmenhorst zwei Verstöße festgestellt. Dabei ging es um eine fehlende Versicherung und eine fehlende Fahrerlaubnis.

Um 10.30 Uhr kontrollierten die Polizisten einen Audi, der auf der B 75 in Richtung Oldenburg fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für den im Landkreis Emsland zugelassenen Pkw keine Pflichtversicherung bestand. Die Kennzeichen wurden daraufhin entstempelt und dem 35-jährigen Fahrer aus Lingen die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter des Wagens aus dem Landkreis Emsland wurden Strafverfahren eingeleitet.

In Richtung Bremen kontrollierten die Beamten der Autobahnpolizei um 11.14 Uhr den Fahrer eines VW. Der 34-jährige albanische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Bremen wies sich bei der Kontrolle mit einem albanischen Führerschein aus. Da der 34-Jährige jedoch dauerhaft, seit weit mehr als sechs Monaten, in Deutschland wohnhaft war, durfte er von seinem albanischen Führerschein keinen Gebrauch mehr innerhalb Deutschlands machen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.