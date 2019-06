Delmenhorst Ein 57-jähriger Lasterfahrer aus dem Landkreis Harburg hatte am Freitagabend Glück im Unglück: Nachdem der böige Wind seinen Sattelzug auf der A1 zwischen Stuhr und Groß Ippener erfasst hatte, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, das nun ins Schleudern geriet. Die Sattelzugmaschine blieb quer zur Fahrbahn mit der Hinterachse auf der mittleren Leitplanke stehen. Der Auflieger riss von der Zugmaschine ab und blockierte die gesamte Fahrbahn.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde aber zur Sicherheit in ein Krankenhaus gefahren. An seinem Sattelzug entstand ein Schaden von geschätzt 50.000 Euro, der Schaden an der Autobahn dürfte sich auf weitere 10.000 Euro beziffern, schätzt die Polizei.

Da die Fahrbahn in Richtung Osnabrück nach dem Unfall komplett blockiert war, richtete die Polizei im Dreieck Stuhr eine Sperrung ein, der Verkehr wurde abgeleitet. Die entgegengesetzte Fahrbahn konnte ohne Beeinträchtigungen befahren werden. Neben der Polizei waren auch 48 Kräfte umliegender Feuerwehren waren am Einsatz beteiligt.

Die Sperrung hielt auch in den frühen Morgenstunden am Samstag an. Seit circa 9 Uhr ist wieder freie Fahrt angesagt.