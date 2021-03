Stadt appelliert an Haustierbesitzer

Delmenhorst Der Delmenhorster Fachdienst Stadtgrün und Naturschutz appelliert an alle Hundebesitzer, ihre Vierbeiner in der Brut- und Setzzeit, vom 1. April bis 15. Juli, in Wäldern, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten sowie frei zugänglichen Grünanlagen anzuleinen. Einen freien Auslauf bietet die ganzjährig zur Verfügung stehende Hundefreilauffläche „Im Delmegrund“ in Delmenhorst. Auch Katzenbesitzer werden um Rücksicht gebeten. Sie sollen Katzen – wenn möglich – zurückhalten, um Jungvögel zu schützen.