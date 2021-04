Digitale Beratungsgespräche

Delmenhorst Unterstützung bei der beruflichen Neuausrichtung bietet die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft am Mittwoch, 21. April, von 9 bis 15 Uhr in einem Beratungsspezial. In einstündigen Einzelgesprächen können Bewerbungsunterlagen aufgefrischt, an neue Standards angepasst und neu ausgerichtet werden. Die kostenlosen Gespräche finden aufgrund der aktuellen Lage als Video-Chat oder telefonisch statt. Bewerbungsunterlagen können im Vorfeld per E-Mail übermittelt werden. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es auch unter Telefon 0 42 21/99 20 06.