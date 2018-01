Kamil Golik ist 29 Jahre alt und lebte lange Zeit in Delmenhorst. Als Schauspieler war er unter anderem als „Bubi Berger“ in der Telenovela „Rote Rosen“ zu sehen. Hinter der Kamera war er in der Set-Aufnahmeleitung bei zahlreichen Serien und Spielfilmen tätig. Seit 2014 arbeitet Kamil Golik zusätzlich als Caster und Talentscout für verschiedene Castingshows. Aktuell lebt er in Köln.

David Friedrich, sein Freund, gewann 2017 die vierte Staffel der RTL-Reality-Show „Die Bachelorette“. Jetzt ist der 29-Jährige Dschungelcampbewohner.