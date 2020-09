NWZonline.de

Die traditionelle Veranstaltung „Ehrenamt verbindet“, die am 4. November in der Delmenhorster Markthalle stattgefunden hätte, muss aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Dies teilte die Stadt am Dienstag mit.Gerade in der Krise hätten sich viele Delmenhorster für ihre Mitmenschen eingesetzt. Umso mehr seien daher alle Beiträge zum Gemeinwohl zu würdigen, heißt es. Der Anspruch, ihnen ein besonderes Dankeschön zu bereiten, ließe sich unter den gegenwärtigen Bedingungen jedoch nicht angemessen umsetzen, sagt Oberbürgermeister Axel Jahnz. Außerdem hätten wegen der Abstandsregeln erheblich weniger Einladungs-Vorschläge als in den Vorjahren berücksichtigt werden können.Mit der Veranstaltung entfällt auch die Auszeichnung des oder der Ehrenamtlichen des Jahres.