„Ein Käfig voller Narren“ im Theater „Kleines Haus“

„Ein Käfig voller Narren“ gibt es am Donnerstag, 14. November, um 20 Uhr im Theater „Kleines Haus“ in Delmenhorst zu sehen. Georges, der Besitzer des Nachtclubs „Der Narrenkäfig“, und seine große Liebe Albin sind seit über 20 Jahren ein Paar. Krisen, Küsse, Streit und Leidenschaft machen ihre Beziehung aus. Die Krisen entstehen häufig aus Georges einzigem Abenteuer mit einer Frau, aus dem sein Sohn Laurent stammt, den beide gemeinsam großzogen. Nun ist Laurent erwachsen und kurz davor zu heiraten. Die Familien der Verliebten sollen sich kennenlernen. Was Laurent und seine Väter allerdings bis dahin noch nicht bedacht haben: Seine Verlobte stammt aus einer erzkonservativen Familie. Unterschiedlicher könnten die Elternpaare also kaum sein. So beginnt das Chaos. Es sind noch genügend Karten vorhanden – auch an der Abendkasse ab 19 Uhr. Informationen gibt es unter Telefon 0 42 21/1 65 65 während der Öffnungszeiten montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr.

