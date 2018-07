Mit einem Autokran werden schwere Stahlträger in die Höhe gehoben: Langsam aber sicher erhebt sich das Grundgerüst, aus dem das neue City-Parkhaus in der Delmenhorster Innenstadt entstehen wird. In den kommenden Tagen, mit dem Wachsen des Stahlträger-Skeletts, wird sich das Aussehen der Großbaustelle am Stadtwall rapide ändern. Das neue City-Parkhaus soll bereits zum Weihnachtsgeschäft in Betrieb gehen. BILD: