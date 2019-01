Ein Küchenbrand in einem Wohnhaus am Annenweg in Delmenhorst hat am Donnerstagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Brand war den Einsatzkräften um 8.25 Uhr per Notruf gemeldet worden.

Ein Anwohner des Zweifamilienhauses hatte den Rauchmelder gehört und konnte von außen einen Brand in der Küche der Erdgeschosswohnung ausmachen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Delmenhorst betraten die rauchende Wohnung mit Atemschutzgerät und konnten ausschließen, dass sich noch Personen im Inneren aufhielten.

Im Anschluss löschten sie den Brand und befreiten das Haus von Rauch. Ersten Ermittlungen der Polizei Delmenhorst zufolge gab es einen technischen Defekt an einem elektronischen Küchengerät. Dieser könnte den Brand ausgelöst haben, hieß es am Donnerstagnachmittag von der Polizei.