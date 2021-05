Flammen führen zu Vergiftung

Ein defektes Elektrogerät an einem Aquarium führte am Samstag, 8. Mai, gegen 12 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Anton-Günther-Straße in Delmenhorst. Die Bewohner hatten versucht, die ersten Flammen mittels einer feuchten Decke zu ersticken. Da diese jedoch aus Kunststoff war, bildeten sich Rauchgase. Fünf Personen im Alter von 19 bis 71 Jahren erlitten leichte Rauchgasintoxikationen. Zumindest Teile der Wohnung sind zunächst nach Angaben der Polizei aufgrund der Verrußung nicht bewohnbar. IJH/BILD: