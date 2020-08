Fotoaktion Der Grafttherme: Delmenhorster Entchen macht Urlaub

Delmenhorst Ob in den Bergen oder am Meer, wie hier bei Nadja Zender, – Wer die Delmenhorster Grafttherme-Ente mit in den Urlaub nimmt und ein Bild des Maskottchens bis zum 26. August auf der Facebook-Seite der Grafttherme postet oder via persönlicher Nachricht schickt, kann tolle Preise gewinnen. Das schreibt die Therme in einer Mitteilung. Die Entchen werden für zwei Euro für den guten Zweck in der Therme oder der Stadtwerkegruppe, Lange Str. 1 verkauft.