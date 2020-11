Gedenken auch ohne große Veranstaltung

Zum Volkstrauertag haben Vertreter der Stadt, der Bundeswehr, des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und weiterer Organisationen am Sonntag am Denkmal für die Kriegstoten am Rande des Rathausplatzes ihre Kränze niedergelegt. Wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen musste auf eine Gedenkveranstaltung verzichtet werden. „Heute erinnern wir uns an die Abermillionen Opfer des verheerendsten aller Kriege, an die Toten, aber auch an diejenigen, die Verletzungen an Körper und Seele erlitten, die Angehörige und Freunde verloren, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden“, sagte Oberbürgermeister Axel Jahnz (rechts) als Kreis-Vorsitzender des Volksbundes. Gemeinsam mit Oberstleutnant Harald Mauritz (links) legte er den Kranz nieder. BILD: