Gerüstbau zieht nach Delmenhorst

Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) begrüßt das Unternehmen Haferkamp Gerüstbau in Delmenhorst. Zuvor war der Firmensitz zehn Jahre lang in Ganderkesee gewesen. Auf rund 4500 Quadratmetern ist am neuen Standort am Stadtrand ein Bürokomplex mit Lagerhalle entstanden. Patrick Rodenberg (von links) von der dwfg besuchte Assistentin Katja Schleicher und Geschäftsführer Maik Haferkamp am neuen Standort in Adelheide. BILD: