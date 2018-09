Graf Anton Günther verkündet frohe Botschaft

Graf Anton Günther ist am Mittwoch mit seinem Knappen hoch zu Ross den Marktplatz in Delmenhorst beehrt, um zum Oldenburger Kramermarkt einzuladen. Dazu rollte er sein Manuskript auf und verkündete: „Dies ist ein Aufruf, zu besuchen den Oldenburger Kramermarkt vom 28. September bis zum 7. Oktober. Und geizt nicht mit euren Talern, so werdet ihr ernten die reifen Früchte von Freude, Glück und Frohsinn.“ Bürgermeister Hermann Thölstedt (Mitte) nahm als Geschenk ein Lebkuchenherz entgegen, dass ihm Andreas Hanger (links) als Graf Anton Günther auf seinem Pferd Rufus und Frederike Felber als Knappe auf „Knut“ überbrachten. Dann zog er weiter, um die Werbetrommel für den Kramermarkt im Oldenburger Land zu rühren. Das Volksfest öffnet am Freitag, 28. September, um 14 Uhr. Auf dem Freigelände an den Weser-Ems-Hallen werden über eine Millionen Besucher erwartet. Zur Unterhaltung gibt es mehr als 250 Buden und 40 Fahrgeschäfte sowie Kinderkarussells. BILD: