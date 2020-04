Hanse-Wissenschaftskolleg: Schüren Soziale Medien kollektive Angst?

Frage: Prof. Cottingham, Ihr Forschungsthema ist die jüngste Ebola-Epidemie. Ist diese Epidemie vergleichbar mit der jetzigen Corona-Krise oder welche Unterschiede sehen Sie?

Cottingham: Es gibt natürlich viele Unterschiede zwischen den beiden Epidemien, was Reichweite, Ursprung, Einfluss auf die USA und Europa und die Details der Krankheit (wie sie sich verbreitet, der Grad der Ansteckungsgefahr etc.) betrifft. Aber es gibt aus soziologischer Sicht einige Ähnlichkeiten: Genau wie bei Ebola gab es ein Gefühl, dass die Krankheit westliche Länder nicht beeinträchtigen könnte. Durch den Ursprung in China (und Westafrika bei Ebola) gab es eine Dokumentation von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die auf verschiedene ethnische Gruppen abzielten.

Wir haben dies in den Fällen gesehen, die auf Menschen aus Afrika abzielten, und wir sehen, unglücklicherweise, viele Beispiele von Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gegenüber Menschen asiatischer Herkunft. Es scheint ein Fall zu sein, in dem Menschen ihre Angst in Hass auf Außenseiter kanalisieren. Das ist nicht nur moralisch falsch, sondern hilft auch nicht bei der effektiven Eindämmung der Krankheit.

Außerdem heben Autoritäten in beiden Kontexten hervor, Ruhe zu bewahren und nicht panisch zu werden. Das macht rhetorisch Sinn, aber es kann irreführend sein. Es ist nicht klar, ob es tatsächlich funktioniert, den Menschen einfach zu sagen, nicht panisch zu werden (oder ob es wirklich ein Problem ist, wenn Menschen Panik empfinden). Führungspersonen sollten sich stattdessen darauf fokussieren, effektive Eindämmung und Vorsichtsmaßnahmen einzurichten.

Frage: Die tatsächliche Verbreitung eines Virus und „viral gehen“ – welche Ähnlichkeiten gibt es da? Ist es angemessen, diese beiden Mechanismen zu vergleichen?

Cottingham: Der „virale“ Modifikator wurde viel als Metapher benutzt. Selbst in Diskussionen über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit merken einige Schreiber an, diese verbreiteten sich wie ein Virus. Aus der Psychologie haben wir die Vorstellung, dass Emotionen „ansteckend“ sein können – sie können sich verbreiten, ohne dass wir darüber bewusst nachdenken. Aber das ist fast immer in der direkten Interaktion untersucht worden – wir sehen jemandes Ausdruck und wir ahmen diesen Ausdruck nach und fühlen die Emotion, die den Ausdruck verursacht.

Aber es gibt viele Aspekte unserer Emotionen, die im Bereich des Bewusstseins liegen – wir denken und überlegen, was wir fühlen, wir versuchen unsere Emotionen einzuordnen (was fühle ich?), überlegen, ob das, was wir fühlen, Sinn macht, und diskutieren, was wir mit diesen Gefühlen machen sollten (ausdrücken, verbergen, ignorieren, etwas an uns oder unserer Umgebung ändern). All diese bewussten Handlungen beziehen soziale Erwartungen mit ein – wir berücksichtigen, was andere Menschen von uns denken würden.

Die Idee, dass Angst sich wie ein Virus verbreitet, suggeriert, dass Menschen machtlos gegenüber ihren Emotionen sind, und wir wissen, dass das nicht wahr ist. Leute gestalten die ganze Zeit, was sie fühlen und wie sie es ausdrücken. Die Frage ist, was wir mit diesen Emotionen machen. Also glaube ich, dass es bestimmte Limits gibt, „viral“ als Bezeichnung für Emotionen zu nutzen. Aber gleichzeitig müssen wir den Wert dieser Gefühle anerkennen – Angst zeigt uns, was uns am wichtigsten ist (unser Leben, Gesundheit, das Wohlbefinden von der Familie und der Gemeinschaft). Unsere Emotionen sind insofern hilfreich, dass sie versuchen, uns zu Handlungen zu bewegen, von denen wir und diejenigen profitieren, um die wir uns sorgen. Was wir fühlen, bringt uns dahin, wo wir sein sollen. Unsere Gefühle zu unterdrücken, macht uns mutlos und träge, wenn wir handeln müssen.

Frage: Wie verbreiten sich kollektive Ängste und welche Rolle spielen die Sozialen Medien dabei?

Cottingham: Soziale Medien (wie jedes Kommunikationswerkzeug) können sicherlich Angst verbreiten. Ich habe viele Beispiele von Panik, Angst und Sorge gefunden. Aber sie können auch viele andere Emotionen verbreiten – genauso wie praktische Informationen darüber, wie wir unsere Gefühle kanalisieren können. In meiner Analyse des Ebola-Ausbruchs habe ich viel mehr Beispiele für Humor und Witze gefunden als Reaktionen schlichter Angst. Das legt nahe, dass Soziale Medien eine Plattform sein können, um mit Ängsten umzugehen, und versuchen, einen Gemeinschaftssinn zu stärken, wenn diese Gemeinschaft von einer Gefährdung des Gesundheitswesens, wie einer Epidemie, bedroht zu sein scheint.

Nun glauben natürlich auch viele, dass Scherzen und Humor geschmacklos ist während eines so ernsten Kontexts wie dem einer Pandemie. Humor wird dann ein Weg, Gruppen von gleichgesinnten Leuten zu definieren, um Gemeinschaft zu kreieren. Wir müssen besser verstehen, wie diese Gemeinschaften entstehen und ob sie den Zeitpunkt überleben, an dem die Bedrohung verschwindet. Aber die Präsenz einer Vielzahl an Emotionen in den Sozialen Medien legt nahe, dass sie verschiedene Funktionen für verschiedene Menschen und Gruppen erfüllen.