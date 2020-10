Interview: „Der Lockdown darf kein Tabuthema sein“

Frage: Finden Sie, dass in Delmenhorst alle Zuständigkeiten richtig zugewiesen sind?

Frank Lenk: Dadurch, dass ich in der Gemeinde Ganderkesee lebe, fühle ich mich noch näher an Delmenhorst dran als ohnehin schon als Bremer. Ich kenne Freunde, die dort wohnen, ich besuche den Wochenmarkt. Ich muss gestehen, was dort gerade abgeht, beunruhigt mich sehr. Aber am meisten bin ich darüber beängstigt, was in Delmenhorst gerade nicht geschieht. Ich vermisse, dass dort ein Oberbürgermeister aufsteht und zeigt, dass seine Stadtverwaltung der Situation gewachsen ist.