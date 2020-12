Lkw verliert bei Delmenhorst Ladung mit Bier

„Welch’ furchtbare Verschwendung“, wird sich vielleicht manch ein Biertrinker denken. Ein Lkw hat am Dienstag gegen 11.25 Uhr im Autobahndreieck Delmenhorst in der Auffahrt von der B 75 auf die A 28 in Richtung Osnabrück/Hamburg diverse Bierkisten verloren, die sich auf der Fahrbahn verteilten. Die Ausfahrt wurde wegen der Räumung bis in die frühen Abendstunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro. Gegen den 43-jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren wegen unsachgemäßer Ladungssicherung eingeleitet.BILD: