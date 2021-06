„Lolli-Tests“ in Zentren des DRK

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet in den Teststationen auf den Graftwiesen, beim Möbelhaus Zurbrüggen und in der Gastronomie Schierenbeck nun den „Lolli-Test“ an. Dabei müssen Kinder – auf dem Bild Sophia und ihre Mutter und DRK-Mitarbeiterin Daniela Windhusen – für 90 Sekunden einen Teststreifen auf die Zunge legen. „Das Empfinden darüber, was unangenehm ist, ist individuell sehr unterschiedlich. Deshalb gibt es keine feste Altersgrenze für die Lolli-Tests“, erklärt DRK-Geschäftsführer Michael Pleus. Die Teststationen bieten nun auch PCR-Tests an. BILD: