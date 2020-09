LzO unterstützt Shanty Singers mit Coronahilfe

Einen symbolischen Scheck in Höhe von 1000 Euro nahm der erweiterte Vorstand der Delme Shanty Singers von Heinz Barlage und Klaus Döring von der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) entgegen. Der Damen-Shantychor dankt der LzO für die großzügige Unterstützung. Die seit März ausgefallenen Gagen für Auftritte, unter anderem die „Sail“ in Bremerhaven, sowie das entgangene Jahreskonzert rissen tiefe Löcher in die Vereinskasse. Dank der Spende können jetzt trotzdem die dringend benötigten Funkmikrofone für den Chorbetrieb angeschafft werden. Die 45 Sängerinnen hoffen nun, bald wieder mit ihren Shantys an Veranstaltungen teilzunehmen. BILD: