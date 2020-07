Max-Planck-Gymnasium: Kollegium verabschiedet zwei Lehrkräfte

Delmenhorst Die beiden langjährigen Lehrkräfte Wolfgang Schmidt und Solveig Karau hat nun das Kollegium des Max-Planck-Gymnasiums Delmenhorst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das schreibt das Gymnasium in einer Pressemitteilung.

Solveig Karau begann vor 20 Jahren, die Fächer Englisch und Sport am Max-Planck-Gymnasium zu unterrichten. Später kam noch das Fach Werte und Normen hinzu. Zudem war sie „für etliche Schülergenerationen eine Institution, die sie zuverlässig auf das englische Sprachdiplom ,Cambridge Certificate’ vorbereitete“, heißt es in der Mitteilung.

Wolfgang Schmidt trat seine Stelle am Gymnasium 1983 mit den Fächern Deutsch und evangelische Religion an. Schnell habe er sich einen Platz im Herzen der Schülerschaft erobert, da er immer ein offenes Ohr für all ihre Anliegen hatte, heißt es weiter. Später arbeitete Schmidt als schulfachlicher Koordinator in der erweiterten Schulleitung und kümmerte sich insbesondere um die Jahrgänge 5 bis 7, um ihnen den Übergang von der Grundschule an das Gymnasium zu erleichtern.

In einer Feierstunde, die unter besonderen Abstands- und Hygieneregeln stattfand, wurden die beiden vom Kollegium, der erweiterten Schulleitung sowie ehemaligen Lehrkräften und Schülern für ihre langjährige Tätigkeit im Schuldienst gewürdigt. Schmidt und Karau seien beliebte Lehrkräfte und geschätzte Kollegen, denen man für den Ruhestand alles Gute wünsche, heißt es weiter.