Meisterwerke des Barocks in der Turbinenhalle

Das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur lädt für Freitag, 2. Oktober, ab 20 Uhr in die Turbinenhalle, Am Turbinenhaus 10-12, ein. Das Ensemble „baroc.co“ tritt mit seinem Konzert „Tango Barock Clash“ auf. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Die Besucher erwartet Musik von Astor Piazzolla und Meisterwerke des Hoch- und Frühbarocks. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt und findet unter Einhaltung der Hygieneregeln statt. Karten sind im Fabrikmuseum dienstags bis freitags und sonntags von 10 bis 17 Uhr erhältlich. Im Vorverkauf kostet eine Karte zehn Euro, ermäßigt acht. An der Abendkasse kostet eine Karte zwölf Euro, ermäßigt zehn.BILD: