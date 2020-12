Mit 2,81 Promille auf die Leitplanke

Ein 26-jähriger Delmenhorster landete am Sonntag gegen 20.05 Uhr mit seinem Auto auf der Leitplanke, als er die Autobahn 28 an der Anschlussstelle Adelheide in Richtung Stadtgebiet Delmenhorst verlassen wollte. Innerhalb der Kreisfahrt der Anschlussstelle kam er laut Polizei nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in das Sichtdreieck. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt in ein Delmenhorster Krankenhaus gebracht. Bei seiner Befragung stellte die Polizei fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,81 Promille.BILD: