Musikalische Höhepunkte auf der Delmenhorster Sommerwiese

Nach einer langen coronabedingten Zwangspause haben die Hasport-Shantys ihr Publikum trotz warmen Wetters bei einem Konzert auf der Sommerwiese Delmenhorst begeistert. Ihr abwechslungsreiches Programm aus Shantys und Liedern von Seefahrt, Schiffen und Heimweh kam bei den Leuten gut an. Begleitet wurden sie dabei von Akkordeon, Gitarre und Bongo. Den nächsten Auftritt haben die Hasport-Shantys beim Herbstfest im Wohnpark am Fuchsberg in Ganderkesee am Samstag, 10.Oktober, ab 15 Uhr. Als weiteres Highlight wird eine Oldtimershow am Samstag, 8. August, auf der Hotelwiese Delmenhorst angekündigt. Teilnehmen kann jeder, der ein nostalgisches Fahrzeug besitzt.BILD: