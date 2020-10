Neue Corona-Hinweisschilder an Spielplätzen

Neue Hinweisschilder mit den aktuell geltenden Corona-Hygieneregeln hängen seit gestern an den Zugängen der Delmenhorster Spielplätze – wie hier an der Kämmerei in der Nordwolle. Für Kinder gilt der Mund- und Nasenschutz auf Spielplätzen allerdings nicht, teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Das Piktogramm auf den Schildern stelle deshalb auch den Kopf eines Erwachsenen dar. Weil dies aber möglicherweise missverstanden werden könnte, werden die Aushängeschilder nachgebessert, heißt es weiter. Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen hatte die Verwaltung am Dienstag eine Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht erlassen. Diese gilt nicht nur auf den Wochenmärkten, in Geschäften und im ÖPNV, sondern auch in der Fußgängerzone. Davon ausgenommen sind Personen, die durch ein ärztliches Attest von der Maskenpflicht befreit sind, und Kinder bis sechs Jahre.BILD: