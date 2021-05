Neue Fischtreppe in der Delme

Vor dem Graftwerk haben in der Stadt Delmenhorst Sanierungsarbeiten an der Fischtreppe der Delme begonnen. „Die Anlage wurde Anfang der 90er-Jahre gebaut, nach 20 Jahren muss nun das Holz erneuert werden“, erklärt Matthias Stöver, Geschäftsführer des zuständigen Ochtumverbandes. In den morschen Balken hätten sich Lecks entwickelt, wodurch sich der sogenannte Lockstrom zuletzt deutlich verringert habe. Die Balken erzeugen eine zusätzliche Strömung, die bei Fischen wie eine Art Wegweiser funktioniert. „Für die Arbeiten haben wir 14 Tage eingeplant. Es hat sich aber schon gezeigt, dass deutlich mehr Handarbeit gefragt ist“, berichtet Matthias Stöver. Für die Erneuerung der Fischtreppe zahlt der Ochtumverband rund 25 000 Euro.BILD: