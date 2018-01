Nur Arbeitsplätze sind kein Argument

Betrifft: Unser Bericht „Klinikrettung gescheitert“ vom 27. Januar

Gott sei Dank! Da haben sich Mitglieder einer Fraktion im Stadtrat klar positioniert, – es kamen noch einige Stimmen von mutigen Stadträten hinzu, die dazu führten, dass eine geheime Abstimmung durchgeführt werden musste.

Dass Journalisten am liebsten geheime Abstimmungen, das ein adäquates Mittel der Demokratie ist, um Gewissensentscheidungen der Bürgervertreter zu ermöglichen, in seiner Sinnhaftigkeit hinterfragen – das ist demokratischer Niedergang. Wenn ein Stadtrat … sich erpresst fühlt, … andere von mangelnder Transparenz sprechen wegen zu wenig vorgelegter belastbarer Zahlen … dann ist diese Abstimmung zu Recht gegen den vorgelegten Stadt-Spar-Haushalt ausgegangen: Ein Krankenhaus sollte nicht städtisch geführt werden, wenn nur Arbeitsplätze als Hauptargument dafür angeführt werden. Letztendlich ist ein Krankenhaus ein Reparaturbetrieb für uns, um Krankheiten zu heilen, Hüften, Knie und was auch immer wieder „in Stand“ zu setzen.

Das Delmenhorster JHD hat ein denkbar mieses Image in der Bevölkerung durch den Vorfall des völlig verrückten Pflegers. Selbst in ausländischen TV-Sendern wird darüber berichtet. Wir leben hier doch nicht auf einer Insel. Zudem kann man das Gejammer der Rathausspitze schwer ertragen – dass ja jetzt Bürgschaften gezogen werden – die ein Investor nicht übernimmt: Da muss die Frage schon gestattet sein: Wer verhandelt denn den Kaufpreis?

Die Bürgschaften – so erinnere ich mich – sind schon damals mit unhaltbaren Argumenten „durchgeboxt“ worden. ... Ist es nicht so, dass hier in einer wichtigen Angelegenheit die 21 Bürgervertreter die Willen der hiesigen Bürger widerspiegeln? Ich denke – Ja, so ist es. Es sollte eben nicht so sein, dass eine Rekommunalisierung mit erheblichen Steuermitteln aus dem Stadthaushalt immer wieder ... ein absolutes Loch in den Haushalt reißt, der selbst Steuermittel für dringende Unterhaltsleistungen der Schulen, Kindergärten, Straßen und kultureller Einrichtungen unmöglich macht.

Hartmut Grimm-Georgi

Delmenhorst