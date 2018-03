Oldenburg /Delmenhorst Sie soll den Holocaust geleugnet und vor Gericht ihre Identität nicht preisgegeben haben. Mit dem eigenwilligen und mutmaßlich strafbaren Verhalten einer Angeklagten aus Delmenhorst muss sich seit Donnerstag das Oldenburger Landgericht beschäftigen. Den Ermittlungen zufolge soll die 62-Jährige zu der Personengruppe zählen, die staatliche Organe ablehnt und die Existenz der Bundesrepublik in Frage stellt. Auf die behutsame Frage des Vorsitzenden Richters Jens-Michael Alfers, wie sie heiße, sagte die Angeklagte, sie heiße nicht, wie sie heiße, sondern heiße, wie sie heiße. Sie wolle nicht in eine juristische Person gedrängt werden und nicht auf der Anklagebank Platz nehmen, sondern im Zuhörerraum.

Der ungewöhnliche Fall hat einen Vorlauf. Die Angeklagte soll den Holocaust geleugnet haben und war mittels eines Strafbefehls (schriftliche Form eines Verfahrens) wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt worden. Dagegen hatte sie Einspruch eingelegt. So kam es zu einer öffentlichen Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht in Delmenhorst. Die Angeklagte soll bei Aufruf der Sache im Zuhörerraum gesessen und sich auch dann nicht zu erkennen gegeben haben, als sie der Delmenhorster Richter mehrmals aufrief. Weil die Angeklagte scheinbar nicht anwesend war, wurde ihr Einspruch gegen den Strafbefehl verworfen.

Über das ganze Geschehen in dem Delmenhorster Verfahren hatte sich die Angeklagte in einem langen Schreiben an das Gericht beschwert. Dieses Schreiben wurde dann als Berufung gegen die Delmenhorster Entscheidung gewertet. Folglich musste der Fall vor dem Landgericht neu aufgerollt werden. Sie habe aber gar nicht Berufung eingelegt, sagte die 62-Jährige am Donnerstag. Geklärt werden sollte die Sache dann aber doch. Zum nächsten Termin soll der Delmenhorster Richter als Zeuge geladen werden. Für das Verfahren galten besondere Sicherheitsvorkehrungen.