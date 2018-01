Oldenburg /Delmenhorst „Meine Enttäuschung steht mir ins Gesicht geschrieben.“ Der Vorsitzende Richter der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichtes, Dr. Dirk Reuter, machte am Montag keinen Hehl aus seinen Gefühlen, saßen doch auf der Anklagebank wieder die beiden Brüder aus Delmenhorst (20 und 22 Jahre alt), die er bereits 2016 wegen einer großen Einbruchsserie verurteilt hatte. Damals hatte das Gericht den beiden Brüdern noch eine Chance gegeben und die Vollstreckung der verhängten Strafe (zwei Jahre Jugendstrafe) zur Bewährung ausgesetzt.

„Die Bewährung war wohl zu langweilig“, kommentierte der Vorsitzende den Umstand, dass die beiden Brüder zusammen mit einem dritten jungen Mann während laufender Bewährung eine neue beispiellose Einbruchsserie gestartet hatten. Die Staatsanwaltschaft legt den Angeklagten nun 19 schwere Einbruchsdiebstähle zur Last, begangen in der Zeit vom 15. März bis zum 25. Juli vergangenen Jahres in Delmenhorst, Ganderkesee und Dötlingen.

Die Beute war beträchtlich gewesen. In Einzelfällen hatte das Diebesgut (teure Werkzeuge, Fernsehgeräte, Computer, Laptops, Motorräder usw.) einen Wert von rund 40 000 Euro gehabt – und das ausgerechnet im Lehrbetrieb des jüngeren Bruders.

Die Angeklagten nannten als Motive für das unfassbare Geschehen Geldnot und das prickelnde Gefühl beim Stehlen. Man habe sich in den Firmen, Geschäften und Schulen einfach alles aussuchen können, sagte einer der Angeklagten. „Für den Mist, den man gemacht hat, muss man nun geradestehen“, sagte der Richter den Angeklagten. Diesmal wird es keine Bewährung mehr geben, das dürfte wohl klar sein.

Eine akribische Ermittlungsarbeit der Polizei führte auf die Spur der Bande. Ein Peilsender am Auto der Geständigen brachte genügend Erkenntnisse, um die Einbruchserie zu stoppen. Alle drei Angeklagten sitzen in Haft. Richter Dr. Reuter wies auf ein neues Gesetz hin. „Verbrechen darf sich nicht auch noch lohnen“: Alles, was Täter mit ihren Taten verdienen, muss an den Staat abgeführt werden. Laut Anklage sind das rund 100 000 Euro. Dabei hat sich der ältere Bruder von der ersten Einbruchsserie noch nicht erholt. Um Spuren zu verwischen, war seinerzeit ein Vereinsheim abgefackelt worden. Die Versicherung fordert dafür 130 000 Euro von ihm.